İspanya’nın saygın spor gazetelerinden Marca, Cumartesi günü gerçekleşecek olan Türkiye - Portekiz EURO 2024 grup maçına geniş yer ayırdı. Gazete, karşılaşmanın manşetine Real Madrid’li Türk genç yetenek Arda Güler’in dünyaca ünlü Portekizli golcü Cristiano Ronaldo’ya meydan okuduğunu yazdı.

"Kuşaklar Arası Heyecan Verici Bir Karşılaşma"

Marca, Cumartesi akşamı Türkiye saatiyle 19:00'da Dortmund’da oynanacak maçı, “F Grubu'nda liderlik mücadelesinin sürdüğü ve Türkiye ile Portekiz'in yıldız oyuncularını karşı karşıya getirecek olan kuşaklar arası heyecan verici bir düello” olarak nitelendirdi. Gazete, ön sayfasında Arda Güler ve Cristiano Ronaldo'nun fotoğraflarına yer vererek, iki yıldız oyuncunun karşılaşmasını görsel olarak da öne çıkardı.

Salı günü yapılan ilk grup maçlarında Portekiz, Çekya'yı 2-1 yenerek üç puanı alırken, Türkiye Gürcistan’ı 3-1 mağlup etmişti. Gürcistan karşısında ceza sahası dışından attığı şık golle dikkat çeken Arda Güler, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu olma unvanını elde etmiş ve bu alandaki rekoru Cristiano Ronaldo’dan almıştı. Güler ayrıca, turnuvada gol atan en genç Türk futbolcu olarak da tarihe geçmişti.