İki bin yıllık Çin tıbbını Türkiye'de uygulayan Çinli doktor Yagang Nuh Luo, özellikle masabaşı işlerde çalışanlar ve günü hareketsiz geçirenler için eklem ve kas ağrılarını önleyen 5 dakikalık egzersiz yöntemini anlattı.

Çin'de tıp eğitimi alan ve Müslümanlığı seçtikten sonra Türkiye'ye yerleşen Nuh Luo, 13 yıldır yaşadığı İstanbul'da uyguladığı Çin masaj teknikleriyle birçok hastalığın tedavisine yardımcı oluyor. Bel fıtığı, boyun fıtığı gibi hastalıklara ameliyatsız çözüm alternatifi sunan Luo, 'Boyun fıtığı, bel fıtığı gibi hastalıkları Çin'de ameliyat olmadan çözüyoruz. Ama burada çoğu insan ameliyat olduğu halde bazıları memnun kalmayabiliyor. O nedenle İstanbul'da masaj ve terapi hizmeti veriyoruz' dedi.

Refleksoloji ile vücudu yeniliyor

Yardımcı tedavi yöntemi olan refleksoloji tekniğine değinen Luo, 'Ayak altında 64 nokta var. Onlara bastırarak vücuda rahatlama sağlıyoruz. İnsan vücudunda meridyenler var, meridyen terapi diye geçiyor bizde. O meridyenler açılarak her yere kan giderse insanlar güncelleniyor. Hastalar çabuk şifa buluyor, hasta değilse de hasta olmaması için çalışmış oluyoruz. Refleksoloji tekniği masaja benziyor. Meridyen noktalarda tıkanıklık varsa insanlar sıkıntı yaşıyor. Çin tıbbı 'Hasta olmadan önce tedavi bul' der. Hasta olmadan önce kendini korumak daha iyi' ifadelerini kullandı.

Refleksolojinin kan dolaşımını hızlandırmaya yaradığını belirten Nuh Luo, 'Vücutta yara varsa kan oraya giderek orayı iyileştirir, bu organlarda da böyledir. Ama kan gitmiyorsa şifa zor bulur. Vücutta yukarıda ve aşağıda birbiriyle bağlantı noktaları var. O noktalara basıp yolları açarak tansiyon, şeker gibi hastalıkların tedavisine de yardımcı olunur' diye konuştu.

Ağırlığın eşit dağılmasını sağlayarak fıtığın önüne geçiyor

Hareketsiz yaşam nedeniyle eklem ve kas ağrılarının arttığına dikkat çeken Luo, şu ifadeleri kullandı:

'Bel, omurilik ve yan kaslar, uzun süre oturdukları için çoğu insanda güçsüz oluyor. Ağırlık ortada toplanıyor ve fıtıklar çıkıyor. Bizim yaptığımız iş yan kasları güçlendirmek, güçlendirdikten sonra ağırlık eşit dağılıyor. Ortadaki kemikler daha rahat oluyor. Bel fıtığı ve boyun fıtığında mantık hep aynı. Kan kasın içine giderse kaslar güçlenir, kaslar bu kemikleri korursa insanlardaki bu tür ağrılar gider.'

Kulunç ağrılarına ok atma hareketi ile çözüm

Luo, vücutta kan dolaşımı yeterli olmadığı takdirde halsizlik, güçsüzlük, boyun fıtığı, bel fıtığı, migren ve diz ağrısı sorunlarının yaşandığını belirtti. Günlük hayatın stresi ve hareketsizlik nedeniyle yaşanan sorunlara da değinen Luo, özellikle masabaşı işlerde çalışanlara basit egzersiz önerilerinde bulundu. Yukarı esneme ve ok atma hareketlerinin her 2 saatte bir en az 5 dakika yapılması tavsiyesinde bulunan Luo, bu egzersizlerin bel, boyun ağrıları ve kulunçlara iyi geldiğini ifade etti. Luo, strese karşı ise yeşil çay önerisinde bulundu.