Nilüfer Belediyesi ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nde organize ettiği etkinlikte, madde kullanım geçmişi olan ve madde kullanımından arınmış yükümlüler, sprey boya ile özgürlüğü temsil eden ‘Güvercin’ temalı grafiti çalışması yaptı.



Nilüfer Belediyesi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile birlikte yeni bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler’in ‘Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’ olan 26 Haziran’da grafiti etkinliği yapıldı.



Uyuşturucu kullanımıyla mücadelede farkındalık oluşturmayı ve toplumsal dönüşümü teşvik etmeyi amaçlayan programa Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Bürosu Bağımlılıkla Mücadele Birimi çalışanları, Bursa Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Erhan Delibaş, kurum personelleri, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ve madde kullanımı olan yükümlüler katıldı. ‘Bağımlı Olma, Özgür Ol’ temasıyla hayata geçen etkinlikte katılımcılar, kendilerini sanatsal açıdan ifade ettiler. Nilüfer’de bulunan trafoya yeteneklerini yansıtan katılımcılar, ellerine aldıkları sprey boya ile özgürlüğü temsil eden ‘Güvercin’ temalı çizim gerçekleştirdiler.