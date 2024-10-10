Edirne’den yurt dışına kaçmak için ölümü bile göze alarak otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 2 Suriye uyruklu şahıs polis ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucu yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler birbirinden ilginç kaçış planları denese de yakayı ele veriyorlar. Göçmenlerin pes dedirten kaçış planı polis ekiplerinin dikkati sayesinde bozuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezindeki koordineli çalışma çerçevesinde bir otomobil durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramada aracın arka koltuğunun taban kısmında zula içine gizlenmiş vaziyette 2 Suriye uyruklu erkek şahıs olduğu tespit edildi.

Göçmenlerin gizlendikleri koltuğun altında nefes alabilmeleri için hortum sistemi konulduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan R.A ve C.O isimli 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.