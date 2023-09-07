Arkadan çarptı, yaralıları bırakıp kaçtı

Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan kamyonet önünde seyreden motosiklete çarpıp kaçtı. Kaza da yaralanan 2 kişi Hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Erkan S. (30) yönetimindeki 16 AUJ 194 plakalı motosiklete, Terminal mevkiinde arkadan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir kamyonet arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü ile arkasında oturan Meltem S. (17) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.