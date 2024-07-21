Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Arkeoloji Müzesi ve İstanbul Üniversitesi'nin iş birliğinde, Aktopraklık Arkeoloji Okulu kapsamında bu yıl 9.'su düzenlenen Arkeoloji Atölyeleri, Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştiriliyor. 13 farklı üniversiteden 30 arkeoloji öğrencisinin katıldığı atölyelerde, tarih öncesi teknolojilere yönelik deneysel uygulamaların yanı sıra teorik dersler veriliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Aktopraklık Arkeoloji Okulu'nu ziyaret ederek Aktopraklık Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli ve arkeoloji meraklılarıyla birlikte alanı gezen Başkan Mustafa Bozbey, atölyelere uğrayarak arkeoloji meraklılarıyla sohbet etti.





"İnsanlık harika bir ören yeri kazanacak"

Arkeopark'ta yapılacak çalışmaların Bursa turizmine güç katacağını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, kentte ziyaretçi sayısının ve gecelik konaklama sürelerinin arttırılmasında ören yerlerinin büyük önem taşıdığını belirtti. 8 bin 500 yıl önce insan yerleşimlerinin olduğu, evlerin nasıl yapıldığı, yaşamın nasıl olduğu, kullanılan ev ve el aletlerinin bölgedeki kazılarla ortaya çıkarıldığını anlatan Başkan Bozbey, "Buradaki değerleri turizme ve insanlığa kazandırma çabamız artarak devam edecek. Arkadaşlarımızın çalışmalarıyla birlikte bölgeyi önce Bursalıların, ardından dışarıdan gelecek ziyaretçilerin gezmesini hedefliyoruz. Turistlerin 1.4 olan geceleme süresini en az 3 güne çıkartmak istiyoruz. Bunun için de ören yerleri önem arz ediyor. Ayrıca burada elde edilen bulgu ve buluntuların bir kısmı sergileniyor. Arkeopark'ı eğitim almak isteyenlere destek olabilecek bir yer haline de getirmek istiyoruz. Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmayı önemsiyoruz. Gelecek yıldan itibaren burayı daha iyi, daha nitelikli ve daha iyi tanıtılabilir duruma getireceğiz. Bursa, hatta Türkiye, hatta insanlık harika bir ören yerini daha kazanmış olacak" dedi.





"Arkeopark esin kaynağı oldu"

Aktopraklık Höyük Kazı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Aktopraklık mevkiinin 2010 yılından bu yana açık hava müzesi olarak hizmet verdiğini dile getirdi. Bu yıl 9.'su yapılan arkeoloji okulunun ve atölyelerin çok geniş yelpazede gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Karul, “500 kişinin atölyelerden yararlanmasını sağladık. Açık Hava Müzesi'nde yıl boyu anaokulundan yetişkinlere kadar eğitim atölyeleri gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimleri Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Arkeoloji Müzesi ortaklığında yapıyoruz. Bilimsel çalışmaları başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel kurumların katkısıyla toplumun farklı kesimlerine ulaştırıyoruz. Aldığımız geri dönüşler bizi mutlu ediyor. Burada oluşturulan sinerji ülkenin farklı yerlerindeki çalışmalara esin kaynağı oldu” diye konuştu.



Öte yandan, Aktopraklık Arkeoloji Atölyeleri kapsamında Prof. Dr. Ahmet Arslan'ın konuşmacı olduğu 'Antik çağ felsefesinin doğuşu' konulu söyleşi programı düzenlendi. Felsefenin, Hitit ve Mısır uygarlığı varken neden Antik Yunan medeniyetinde çıktığını katılımcılara anlatan Arslan, felsefenin antik Yunan'da çıkmasını sağlayan faktörleri derinlemesine dinleyenlerle paylaştı.