Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenecek olan 743. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri için alanda incelemeler yapıldı.

Vali Şefik Aygöl, bu sene 6-7-8 Eylül tarihleri arasında Söğüt’te gerçekleşecek olan 743. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri için alanda incelemelerde bulundu. Vali Aygöl’e, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut eşlik etti.

İlk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi’ne giderek nöbet değişimine tanıklık eden Vali Aygöl, ardından diğer alana geçerek karşılama ve kutlamaların yapılacağı yerleri inceledi. Vali Aygöl incelemelerinin ardından, "Bu sene gerçekleşecek olan festivalimizde birçok misafire kapılarımızı açacağız. Bizlere emanet edilen bu değerleri her sene olduğu gibi bu sene de anıyoruz. Gerekli incelemelerimiz, toplantılarımız var. Hem sahada hem arka planda çalışarak, planlayarak ilerliyoruz" dedi.