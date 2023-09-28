Arnavutköy’de dere taştı, bölgede mermer ve mobilya imalathanesinde 7 işçi mahsur kaldı. Çatıya çıkan işçiler için bölgeye helikopter istendi. O anlar dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan dere şiddetli yağış nedeniyle taştı. Bölgede mermer ve mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 binada işçiler mahsur kaldı. Binaların çatısına çıkan 7 işçi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak suyun debisinin yüksek olması nedeniyle ekipler işçilere müdahale edemedi. İşçileri kurtarmak için bölgeye helikopter istendi. İşçilerin kurtarılması için helikopter bekleniyor.