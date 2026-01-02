Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Tellerde kısa süre sonra patlamalar meydana geldi. Yanan kabloların koparak park halindeki araçların üzerine düşmesiyle vatandaşlar panik yaşadı.

Patlama ve alevleri gören mahalle sakinleri, araçlarının zarar görmemesi için otomobillerini bulundukları yerden çekmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir yangına karşı tedbir alırken, elektrik firmasına ait ekipler ise, enerji akışını keserek kablolarla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan panik anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda iki araçta hasar oluşurken, bölgede elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.