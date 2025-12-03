İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Hüsna Çekim’e araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede verdiği 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Okul arkadaşları Hüsna’yı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Kasım 2025 tarihinde akşam saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Hüsna Çekim’e, A.H. idaresindeki 16 AUP 140 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüsna Çekim, önce Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne, ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Hüsna Çekim, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya karışan sürücü A.H. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Arkadaşları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Hüsna Çekim, bugün öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Haraççı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Hüsna’nın ailesi, okul arkadaşları, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anlar yaşanırken, arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

"Çarptıktan 200 metre sonra durabilmiş"

Baba Yılmaz Çekim yaşananları anlatarak, "Olay 17.00 sıralarında oldu. Ben işteydim. Çocuk karşıdan karşıya geçerken hızlı gelen bir araba vuruyor. Hatta çarptıktan sonra diğer şeritte bir araba duruyor o yaklaşık 200 metre sonra durabiliyor. Aracın çarptığı yerde kalbi durmuş. Hastanede yapılan müdahale sonrası kalp atışları yeniden başladı ama maalesef kurtarılamadı. Yoğun bakımdaydı, dün vefat etti. Şu an mahkeme süreci devam ediyor, biz cenazemizle ilgileniyoruz" dedi.

Korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde Hüsna’nın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen otomobilin çarptığı ve çevredekilerin panikle koştuğu anlar yer aldı.