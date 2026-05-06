Arnavutköy'de trafikte tehlikeli şekilde 'makas' atarak ilerleyen sürücüye 96 bin TL para cezası kesildi. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de geçici süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan sanal devriye çalışmaları sonucunda trafikte art arda tehlikeli şerit değiştirdiği belirlenen araç sürücüsünün A.Ç. olduğu tespit edildi. İhlalin Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'ardı ardına tehlikeli şerit değiştirmek (makas atmak)', 'yakın takip' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 96 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Sürücü A.Ç.'nin ayrıca adli işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildiği öğrenildi.