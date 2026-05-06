İstanbul Kağıthane ve Bahçelievler'de çok sayıda eve girerek altın, elektronik eşya ve para çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

6 Şubat'ta Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde 3 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheliler, Z.Ö.Ö.'ye ait evden 1 tablet bilgisayar ve piyasa değeri 25 bin lira olan ziynet eşyası çaldı. Ardından aynı mahalledeki farklı bir evde S.G.'ye ait 1 adet gümüş kolyeyi, B.K.'ya ait evden de 300 euro ve 300 dolar çaldılar. Aynı şüpheliler bu kez 28 Nisan Salı günü Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Sedef Sokak'taki Y.E.B.'ye ait evden 600 bin TL değerinde ziynet eşyası alarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili çalışma başlattı.

195 suç kaydı ortaya çıktı

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli P.U. (39) ve B.U. (20) düzenlenen operasyonla Başakşehir'de bir evde yakalandı. Şüphelilerden P.U.'nun (39) 195, diğer şüpheli B.U.'nun (20) ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ekipler şüpheli P.U.'nun 7 ilçedeki 10 evden hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin, hırsızlık yaptığı evlere giriş ve çıkış yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.