MALZEME LİSTESİ:

1 su b. yeşil mercimek

1 çay b. arpa şehriye

1 su b. domates suyu

1 soğan

2 diş sarımsak

1 çorba k. salça

1 çorba k. tereyağı

1 çorba k. un

Tuz

Su

HAZIRLANIŞI: Yeşil mercimeği yıkayıp süzüyoruz. Bir kaseye koyup sıcak suyla ıslıyoruz. Eğer yeterince yumuşamamışsa küçük bir tencerede haşlıyoruz. Soğanı ve sarımsakları yemeklik doğruyoruz. Tencerenin altını açıyoruz ve arpa şehriyeyi koyup kavurmaya başlıyoruz. Tereyağını ekliyoruz. Soğanı ve sarımsağı ilave edip kavuruyoruz. Ununu koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Salçasını ilave ediyoruz. Domates soyunu döküyoruz. Soğuk suyla kıvamını açıyoruz. Yeşil mercimeği haşlama suyuyla beraber çorbaya ekliyoruz. Son olarak arpa şehriyeyi katıyoruz. Tuzunu atıyoruz. Arpa şehriye pişene kadar pişiriyoruz.