MALZEME LİSTESİ:

1 su bardağı arpa şehriye

1 su bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı mısır

2 kırmızı biber

4 dal taze soğan

1 tutam maydanoz

Minik marul

Zeytinyağı

Limon

HAZIRLANIŞI: Yeşil mercimeği bir kaseye koyuyoruz, üzerine kaynar suyunu döküyoruz ve bekletiyoruz. Mecimeğin kara suyu çıkınca süzüyoruz ve yıkıyoruz. Mercimeği haşlıyoruz. Pilav tenceresine zeytinyağı döküyoruz ve arpa şehriyeyi koyup kavuruyoruz. Tuzunu atıyoruz ve sıcak suyunu koyuyoruz. Kapağını kapatarak pişmeye bırakıyoruz. Arpa şehriyeyi geniş bir kaseye döküyoruz. Haşlanmış mercimeği süzüyoruz ve arpa şehriyenin üzerine ilave ediyoruz. Mısırını da koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Kırmızı biberi, taze soğanı, maydanozu ve marulu doğruyoruz. Salata kasesine ekliyoruz. Limonunu sıkıyoruz, zeytinyağı ve tuzunu döküp karıştırıyoruz. Servis tabağına marul yaprakları koyuyoruz. Ortasına salatayı dökerek servis ediyoruz.