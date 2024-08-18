Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu ile bir araya geldi.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik’in Pazaryeri ilçesini ziyaret etti. Vali Yardımcısı Şenoğlu’nu Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ağırladı. Bir araya gelen Başkan Tekin ve Vali Yardımcısı Şenoğlu, Bilecik hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Tekin, Vali Yardımcısı Şenoğlu’na Bilecik’in yöresel lezzetlerini tattırarak tarihinden de bahsetti.

"Ülkemizde kadınların böyle güzel görevlerde olması bizleri gururlandırıyor"

Ardından Başkan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu ile bir araya geldik. Ülkemizde kadınların böyle güzel görevlerde olması bizleri gururlandırıyor. Zarif, güler yüzlü, sevecen ve dinamik. Türk kadınına yakışan bir asalet. Allah sayılarını artırsın. Başarılarının daim olmasını diliyor ziyaretlerinden ve samimiyetinden dolayı valimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.