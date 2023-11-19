Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir vatandaş, zemin kata inmek için asansör çağırdı. Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları 48 yaşındaki Devrim Güler ve 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'in hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Daha sonra vatandaş olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırdı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ile kızın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.