Türkiye'deki ilaç sorunu bir süredir devam ediyor. Bazı ilaçlar piyasada bulunmazken bazı ilaçlar ise tamamen eczanelerin listelerinden silindi. Doktorun reçetede yazdığı ilaçları bulamayan hastalar ise ilaçların muadilini aramaya başladı.

'MECBUREN HASTALARA MUADİL ÖNERİYORUZ'

Habere göre, Şanlıurfa Eczacılar Odası Genel Sekreteri Ahmet Karakuş, hastaları muadil ilaçlara yönlendirme mecburiyetlerinde kaldıklarını belirterek şu sözleri kullandı: “Geçen gün nöbetçiydim, hastalar gelip ilaç sordu. Söz konusu ilacı bulamadığımız zaman biz de mecburen hastalara ‘gidin o ilacın alternatifi varsa doktorunuzla görüşerek değiştirin’ demek zorunda kalıyoruz. Çünkü bu ilaç yok. Ama bazı ilaçların alternatifleri oluyor. Örneğin, Augmentin üst solunum hastalıklarında kullanılan bir antibiyotik, bu ilacın alternatifi olabiliyor. Onun yerine şu an elimizde olan Croxilex eş değer bir ilaç. Elimizde Augmentin yoksa doktor Croxilex yazabiliyor"

'YOKLUĞUN SEBEBİ, İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ'

İlaç sıkıntısının nedenlerinin başında İlaç Kararnamesi’nin geldiğini söyleyen Karakuş, ilaçların TL cinsinden değerinin düşük olduğunu bu nedenle bazı ilaç firmalarının Türkiye pazarından çekildiğini anlattı. Karakuş, “Yokluğun bu boyutta olmasının sebebi, ilaç fiyat kararnamesi. Çünkü devlet diyor ki ‘İlaçta euro 12-13 lira ama gerçekte 30 lira civarında. O yüzden de yabancı firmalar bize ilaç vermiyor. Biz bunu belirtmeye çalışıyoruz. Bu durumda da vatandaş mağdur oluyor” ifadelerini kullandı.

Hastaların ilaç bulabilmek için kaçak yollara başvurduğunu belirten Karakuş, sözlerine şöyle devam etti: “Çantacılar var. Avrupa’dan ilaç getiriyorlar. Kalp nakli, böbrek nakli, organ nakli hastası var ve bunlar o ilacı bulamazlarsa ölürler. Bu durum çok üzücü. Çünkü yabancı firmalar ‘vermem’ diyor. Onlar da sonuçta ticaret yapıyor. İlaç firmalarının hepsi kapitalist firmalar. Onlar sağlıkçı veya eczacı gibi düşünmüyor, parasına bakıyor.”

‘KANSER İLAÇLARI KOLAY BULUNMUYOR’

İlik kanseri olan H.B. adındaki hasta, ilaçlarını bulmakta yaşadığı sorunları anlattı: “İlaçlarım, ağır ilaçlar ve bunları bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda bir yetkiliden destek alıyorum. Çok sayıda kemoterapiye girdim, saçlarım 4-5 defa döküldü. Ankara'da ameliyat oldum , her şeyimi sattım, üstüne sel oldu, bütün ev eşyalarım da gitti. Aylık 16 bin lira gelirim var. Kirada oturuyorum. Bir ilacım Avrupa’dan geliyor ama o ilacın ödenmesine bakanlık izin vermedi. Diğer ilaçlarda da yüzde 40 kesinti yapıyorlar. Mecbur tedavi için Antep’e gidiyorum. Muayene ücreti de bin 500 lira. İlaç konusunda da sıkıntı yaşıyoruz üstüne. Kanser ilaçları kolay bulunmuyor."