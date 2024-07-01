Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve heyeti, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

ASATUF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ziyarette yapmış olduğu konuşmada, “Kısa bir süre önce ASATUF Genel Başkanlığı’na seçildim. Hem yurt içinde hem de yurt dışında sağlık turizmi alanındaki çalışmalara ekibimle birlikte başladım. Özellikle saç ekimi, diş tedavisi, plastik cerrahi, medikal, kanser, organ nakli, akapunktur ve tüm cerrahi müdahaleler konusunda uzman kadrolarımız ile yurt dışından gelen hastalarımıza hizmet etmekteyiz. Türk Hava Yolları ile yapmış olduğumuz protokol ile de tedavi için gelen misafirlerimize ayrıcalıklar yapmaktayız. Ayrıca alternatif tıp alanında da önemli çalışmalarımız bulunmaktadır. Alternatif tıp alanındaki çalışmalarımdan dolayı, “bitkilerin profesörü” lakabıyla anılmaktayım. Şahsınızın da İçişleri Bakan Yardımcılığı’na atanmanızdan dolayı tebrik ederim. Sizlere bu zor görevinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ise yapmış olduğu konuşmasında; “Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanlığı’na seçilmenizden dolayı da ayrıca şahsınızı tebrik ediyorum ve yeni görevinizde başarılar diliyorum. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu’nun yapacağı çalışmalarla ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.