Edirne’de asfalt yaması çalışmalarını yürüten işçiler, 120 dereceyi aşan sıcaklıkla mücadele edip, adeta ateşe ayakla basıyorlar.

Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 40 dereceye yaklaştığı Edirne’de bozuk yollarda asfalt yaması çalışması gerçekleştiren belediyesi işçileri, 120 derece asfalt ve 40 derece hava sıcaklığına aldırış etmeden soluksuz ter döküyor.

Günün büyük kısmını güneş altında çalışarak geçiren işçiler, 120 derece sıcaklığındaki asfaltın kamyondan boşaltıldığı esnada sıcaklık nedeniyle nefes almanın zorlaştığını anlattılar. Asfalt sıcaklığının 120 derece, hava sıcaklığının da 40 derece olduğunu ifade eden işçiler, asfalt serimi esnasında sıcaklığın 150 dereceyi aştığını söylediler.

"Nefes almakta zorluk yaşıyoruz ama alıştık"

Asfalttan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların kendilerine hayretle baktıklarını söyleyen asfalt işçisi Veysel Demircan, sıcaklık nedeniyle nefes almakta zorluk çektiklerini ancak alıştıkları o anlattı. Asfalt işçisi Aytaç Tutuşturan, asfaltın en az 120 derece sıcaklıkla kamyondan boşaltıldığını ve serim yaptıklarını ifade etti.

Belediye işçisi Barış Özer, asfalt serimi yapıldığı esnada alttan yerden ayrı havadan ayrı sıcaklık geldiğini belirterek, şartların zor olduğunu söyledi.

Edirne Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Nedim Mercan, işçilerin adeta ateşe ayak basarak çalıştığını belirtti.