Hizmet ağını her geçen gün artırmaya devam eden İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkı ve destekleriyle şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Bu anlayışla Kemalpaşa Mahallesi Hocaköy yolu Sokak üzerinde asfaltlama çalışması yapıldı. Çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemelerde bulunan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu, yol üzerinde meydana gelen bozulmalar yüzünden sıkıntı çeken sokak sakinlerinin bu çalışma sonucunda rahat bir nefes alacağını belirtti.

TEK GAYEMİZ HALKIMIZA HİZMET

“İnegöl Belediyesi olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hareket ederek merkez ve kırsal mahallelerimizde yoğun bir şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Yardımcısı Adil Kansu, “Şehrin her noktasında yürüttüğümüz altyapı ve üst yapı çalışmalarımız ile vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Her geçen gün hizmet ağımızı artırarak özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu noktada tek gayemizin halkımıza hizmet olduğunu bilerek hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Yapılan bu hizmetler ile İnegöl´ün her geçen gün çehresinin değiştiğine ilçe halkımızın da yakinen şahit olduğunu görmekteyiz. Ayrıca şehrimizin aksayan yönleriyle alakalı halkımızdan gelebilecek her türlü öneri, talep ve şikayetlere açık olduğumuzu da buradan belirtmek isterim” dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Kansu, “Bizler her türlü sorunu çözmek için şehrin her noktasında aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz, Bugün de gördüğünüz gibi Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bu yolu asfaltlıyoruz. Burada yaklaşık 600 PMT ve yaklaşık yine 600 ton sıcak asfalt uygulanıyor. İnşallah burada yürütülen çalışmalar sonrası bu yol daha sağlıklı ve güzel bir şekilde mahalle sakinlerimize hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Kansu son olarak, “Bu çalışmanın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim. Bu vesile ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve ekibine de hem burada hem de şehrimizin her yerinde bizlere vermiş oldukları katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.