Asgari Gelir Vergisi (AGV) adı verilen sistem bu yıl hayata geçirilecek. Birçok kişinin vergiye tabi kazançları ve net satış tutarları dikkate alınacak. Vergide adaletin sağlanması hedefiyle başlatılacak olan bu sistemde özellikle emlak zengini kişiler, futbolcular ve influencerlar incelemeye alınacak. Net satış tutarının en az yüzde 10’unun AGV olarak kesileceği ifade edildi.

VERGİ GÜVENLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi sisteminde adalet ve güvenliği sağlamak amacıyla Asgari Gelir Vergisi sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Diğer yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, tüm vergi mükelleflerini kapsayacak şekilde bir güncelleme yapılacağı öğrenildi.

Basit usule tabi vergi mükellefleri dışında, doktorlar, diş hekimleri, fenomenler ve futbolcular gibi kişilerin gelirlerinin de söz konusu tutar üzerinden hesaplanması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ

Hafta sonu AK Parti’nin düzenlemiş olduğu AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi’nde asgari gelir vergisine dikkat çekmişti. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınabileceğini belirterek, düzenlemenin Meclis’e gideceğinin sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sistemin amacının vergide adaleti ve etkinliği sağlamak olduğunu ifade etti.

Ülkemizde mesleki kazançları sebebi ile yıllık beyanname veren mükellefler gider zarar mahsubu yüzünden vergi ödemiyor ya da daha az miktarda vergi ödüyor. Vergide bu sebeple yeni bir düzenlemeye geçilmesi için hazırlık yapılıyor.