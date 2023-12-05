11 Aralık pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıyı gerçekleştirecek. Böylece yeni yıl için asgari ücret belirlenecek.

Türk-İş’in yapmış olduğu pazarlık, açlık sınırı olarak 4 kişiye sahip bir aile 14 bin 25 TL maaş alması gerektiği ile ilgili oldu.

DİSK herhangi bir tamam söylemedi, yapılan tanımlara göre ise asgari ücretin 30 bin lirayı işret etmişti.

2024 sene için asgari ücretin tek seferde yapılacak olması nedeni ile vatandaşlar Mayıs ayı enflasyon oranına göre olması gerektiğini ve yeni asgari ücretin 17 bin TL üzerinde bir maaşın verilmesini bekliyorlar.

Cem Küçük’ten Türk-İş başlangıç miktarına tepki

Küçük’ün yaptığı açıklamaya göre “ Yeni asgari ücret miktarı ne olacak? Türk-İş asgari ücreti 14 bin 25 TL’den başlatacaklarını söyledi.

Bence çok az en az 15 bin TL olmalıydı. Çalışan vatandaş bu haberi beklemekte. Asgari ücret bir kere verilecek dendi. Keşke hiç bir şeyin fiyatı zamlanmasa da asgari ücrette yerinde kalsa” ifadelerini kullandı.