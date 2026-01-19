İkinci emeklilik olarak adlandırılan TES’te, çalışanların maaşlarından her yıl işveren ve devlet katkısı da dahil edilerek düzenli kesinti yapılacak. Biriken paranın alınabilmesi için çalışanların sisteme 10 yıl boyunca devam etmesi ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartını doldurması öngörülüyor.

YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin Bireysel Emeklilik Sistemi'nden en büyük farkı zorunlu olması ve işveren desteğinin bulunması. Birikimini BES'e yapanlar için ise kötü haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Buna göre, BES'teki devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmüştü. BES'teki bu kararın gerekçesi olarak ise uzmanlar, TES'in yürürlüğe girecek olmasını işaret ediyor.

NİSAN AYINI İŞARET ETTİ!

Çalışma Yaşamı Uzmanı Hüseyin Fırat, BirGün TV'de yaptığı açıklamalarda TES ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Fırat, "Nisan ayından itibaren 2026'nın hayata geçirilmesi planlanan bir ek kesinti gündeme getirildi. prim ödeyen çalışanlara ek bir külfet altına girmesi anlamına geliyor bu hadise. Yani yüzde 3 işveren katkısı, yüzde 3 çalışanlardan kesilecek" dedi.