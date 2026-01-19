e-Devlet üzerinden temin edilen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgelerinde, işten ayrılış nedenlerine ilişkin kodlar ve açıklamalar artık gösterilmiyor.

Bu düzenlemenin arka planında, Danıştay’ın 14 Ekim 2024 tarihli kararı yer alıyor. Danıştay, SGK kayıtlarında bulunan “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” çıkış kodunu ele alarak, söz konusu bilginin işverenin tek taraflı beyanına dayandığını ve herhangi bir yargısal denetimden geçmeden resmi kayıtlara işlendiğini ortaya koydu. Kararda, bu uygulamanın bireylerin çalışma yaşamını olumsuz etkileyebileceği vurgulanarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile çalışma hakkı kapsamında hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine karar verildi.

Kurumlar göremiyor

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre mevcut durumda, e-Devlet üzerinden yapılan SGK hizmet dökümü sorgulamalarında işten çıkış kodları yalnızca kişi tarafından görülebiliyor. Ancak işverenlere sunulan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgelerinde işten çıkış kodları ve nedenleri artık görünmüyor.

Buna karşın, işe alım sürecinde işverenin çalışandan işten ayrılış bildirgesini talep etmesi halinde, fesih nedeni bu belgede yer almaya devam ediyor.