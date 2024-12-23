Yeni asgari ücretin belirlenme süreci, doğrudan 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiriyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla ilk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta ve üçüncü toplantısını ise 19 Aralık’ta yapmıştı.

İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri, görüşlerini komisyona sunarken, ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK verileri değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapılan üçüncü toplantıda ise taraflar tekrar görüşlerini paylaştı, ancak asgari ücret için belirli bir rakam ortaya konulmadı.

Üçüncü toplantının ardından TÜRK-İŞ, 17 bin 2 lira olan mevcut asgari ücretin, yüzde 45'lik enflasyon zammı ve yüzde 20'lik refah payı ile 29 bin 583 liraya yükseltilmesini talep etti. Bu talebin ardından, gözler TİSK'in yapacağı öneriye çevrilirken, asgari ücretin belirleneceği dördüncü toplantının ise bu hafta içinde yapılması öngörülüyor.

TÜRK-İŞ’in zam talebi, yüzde 74'lük bir artışa denk gelirken, kamuoyunda gündeme gelen yeni asgari ücret oranları da netleşmeye başlıyor.

Bazı zam senaryoları ise şu şekilde:

“Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

Yüzde 45 zam yapılması halinde asgari ücret 24 bin 653 lira olacak.

Yüzde 50 zam yapılması halinde asgari ücret 25 bin 503 lira olacak."