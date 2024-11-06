Kahramanmaraş-Göksun Yolu’ndaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli Göksun istikametinin 7 Kasım’da trafiğe açılacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş-Göksun yolundaki 2 bin 867 metre uzunluğundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli’nin 30 metrelik bölümünde, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçük çaplı hasarlar aldığını anımsatarak, “Bu hasarlar, trafik güvenliğini tehlikeye atacak boyutta olmadığından, tünel hizmet vermeye devam etti ve bu süreçte sürekli olarak takip edildi. Ancak geçen zaman içinde meydana gelen artçı depremlerin etkisiyle tünelin can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği öngörüldü. Bu nedenle, 28 Ağustos 2024 tarihinde tüneli trafiğe kapattık.” ifadelerini kullandı.

“GÖKSUN İSTİKAMETİNDEKİ TÜP 7 KASIM’DA TRAFİĞE AÇILIYOR”

İyileştirme çalışmaları kapsamında hasarlı 30 metrelik bölümün onarılması için gerekli proje ve yapım sürecine hemen başladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Çalışmalarımızda artık sona geldik. 2 bin 867 metre uzunluğundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli’nin Göksun istikametindeki tüpünü 7 Kasım saat 15.00’te trafiğe açıyoruz. Bu tarihe kadar trafiği eski yolun Karagöz-Püren Geçidi-Değirmendere-Gölpınar-Göksun güzergahından vermeye devam edeceğiz. Kahramanmaraş istikametindeki çalışmaları ise 15 Aralık tarihine kadar tamamlamayı planlıyoruz.” dedi.

Kahramanmaraş-Göksun Yolu’nun toplam 64,1 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Edebiyat Yolu olarak da bilinen yolumuzda 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel, 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor. Orta Karadeniz sahili ve İç Anadolu Bölgesi’ni Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz limanlarına, Suriye sınır kapılarına ve Ortadoğu ülkelerine bağlıyor. 80 kilometre olan eski güzergahı 15,9 kilometre kısaltarak 64,1 kilometreye düşürdüğümüz yol ile 80 dakika olan seyahat süresini ise 41 dakikaya indirdik.” dedi.

Bakan Uraloğlu, “Yol güzergahında yer alan tünel ve viyadüklere Ali Kutlay, Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdürrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’in isimleri verildi. Bu sebeple yol aynı zamanda ‘Edebiyat Yolu' olarak da biliniyor.” ifadelerini kullandı.