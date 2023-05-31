İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "kabine listeleri"nin asılsız olduğunu bildirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan ‘kabine listeleri’nin asılsız olduğu ve bu türden haberler dezenformasyon içerdiği yönünde vatandaşları uyardı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.