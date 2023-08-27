İstanbul Çekmeköy’de aşırı hız yaptığı iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan sürücü kursu aracına çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, 11.00 sularında Çekmeköy Saray Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aşırı süratli olan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halinde olan 34 VT 9585 plakalı sürücü kursu aracına çarptı. Park halindeki araç boş arsaya düştü. Diğer araç ise refüje çarparak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçta bulunan sürücü kursu eğitmeni Halit Çelik yaralanırken, diğer sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaparken, yaralı Halit Çelik daha sonra Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı ve cadde tekrar trafiğe açıldı.