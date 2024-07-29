Askere gidene ne denir, askere gidecek olan kişilere söylenen bir çok söz bulunmaktadır. Arkadaşı, kardeşi, akrabası veya bir yakını askere gidecek olan kişiler hangi sözleri söyleyeceğini internetten arıyor. Askere gidene söylenecek güzel sözler ile moral ve motivasyonunu yükseltebilirsiniz. Askere giderken, askerdeki bir kişiye veya askerlik bitince kullanılan bazı kalıplaşmış sözler vardır. Hayırlı tezkereler, Allah yardımcın olsun gibi sözler en çok kullanılan sözlerdendir. Bu yazıda sizlere askerlik görevini yapacak olan kişiye söylenebilecek sözleri paylaştık. İşte askere giden birine söylenen sözler;

Askere Giden Birine Ne Denir?

Askerlik yaşı gelen her Türk genci askere gitmeye zorunludur. Askere gidince ailesinden ve sevdiklerinden bir süre uzak kalacak olan kişiye, moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için sevenleri tarafından kullanılan bazı sözler vardır. Askere giden birine en çok “hayırlı tezkereler” ve “Allah yardımcın olsun” olsun denir. Kalıplaşmış cümlelerin dışında farklı sözler kullanmak isteyenler de olabildiğinden dolayı bir çok asker uğurlama sözlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Yakın zamanda askere gidecek olan sevdiğiniz kişiye söyleyeceğiniz bu güzel sözler ile onun yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. Asker olacak kişi bu sözler ile moral bularak yanınızda olduğunuzu görür ve stresi azalır.

Askere Gidene En Çok Söylenen Söz Hayırlı Tezkereler

Halk arasında askere giden ve askerde olan kişilere en çok söylenen söz “hayırlı tezkereler” sözüdür. Asker olan kişinin askerliğinin bittiğini gösteren belgeye tezkere denir. Tezkereyi aldıktan sonra kişinin askerlikle olan ilişkisi bittiği zaman tezkeresini alarak birliğini terk eder. Askere gidecek olan kişinin tezkereyi kolaylıkla alabilmesi için temenni ve dualar edilir.

Tezkere sözleri olarak ise en çok aşağıdakiler kullanılır;

Hayırlı tezkereler,

Bir an önce tezkereni alır gelirsin inşallah,

Bu sözlere benzeyen sözler askere giden ve askerde olan kişiler için kullanılır. Yıllardır kulaktan kulağa hep bu sözleri duyduğumuz için kalıplaşmış sözlerdir. En çok duyduğumuz asker uğurlama sözleri arasında bunlar sıklıkla kullanılır.

Ayağına Taş Değmesin

Askere gidene mesaj olarak en çok gönderilen mesajlardan birisi de “ayağına taş değmesin” sözüdür. Askere gidecek olan kişinin askerde hiç bir sıkıntı yaşamaması için temennide bulunmak için bu söz söylenir. Askerde, zorluk yaşamaması için, hastalanmaması ve sıkıntı yaşamaması için ayağına taş değmesin sözü söylenerek dua ve temennide bulunulur.

Bir An Önce Dönmeni Bekliyorum

Askere gidene bir an önce dönmeni bekliyorum diyerek kalbinizle yanında olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Böylelikle askere gidecek olan kişinin yanında olduğunuzu ve kendini yalnız hissetmemesini sağlayabilirsiniz. Askerde iletişim kurulamasa bile askere gidecek olan kişinin aklınızda olduğunu söylerseniz kişi mutlu olacaktır. Askere giden arkadaşınız, yakınınız veya sevdiğiniz bu söz ile hem mutlu olur hemde kendini yalnız hissetmemiş olur.

Ay akşamdan ışıktır, yaylalar yaylalar

Askere giden kişiye eğlenceli bir şekilde mesaj atmak isterseniz “Ay akşamdan ışıktır, yaylalar yaylalar” yazabilirsiniz. Aklınızda olduğunu espirili bir mesajla dile getirmiş olursunuz. Bu hem moral olur hemde asker sizi yanınızda hisseder.

Askere Gidene Ne Denir?

Askere gidene stresini azalmak, moral ve motivasyonunu yükseltmek için bir çok söz söylenir. Askerde olan ve askerden gelenler için de bir çok söz kullanılmaktadır. “hayırlı teskereler” ve “Allah yardımcın olsun” sözleri dışında farklı bir söz kullanmak isteyenler için bir çok söz bulunmaktadır. Askere giden kişiye motive edici ve stresini azaltıcı sözler kullanabilirsiniz. Onun yanında olduğunuzu hissettirmek, askerliğin vatani görev olduğunu ve çok zorlanmayacağını söylemeniz stresini azaltacaktır.

Kalıplaşmış kelimeler ve cümleler dışında askere gidene ne denir diyorsanız, onu rahatlatacak sözler söyleyebilirsiniz. Kalbimiz seninle, her zaman yanındayız gibi sözler kullanarak yalnız hissetmemesini sağlayabilirsiniz.

Askerden Gelene Ne Denir?

Askere gidene sözler söylendiği gibi askerden gelenlere de sözler söylenmektedir. Hayırlı olsun, teskeren hayırlı olsun, en büyük asker bizim asker, gibi sözler en çok kullanılan sözlerdir. Vatani görevini sağ salim yaptın, Kutsal görevini tamamladın, Vatan borcunu ödedin gibi her zaman kullanılmayan sözler söylenebilir.

Askere giden veya askerden gelenler için söyleyeceğiniz moral verici sözlerin hepsi kişinin stresinin azalmasına yardımcı olacaktır.

Askere Gidene Söylenen Sözler (Asker Uğurlama Sözleri)

Askere gidene söylenen sözler arasından seçtiğinizi asker olacak kişiye söyleyebilir veya mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca bu sözler dışında söyleyeceğiniz moral verici her söz uygun olur.

Hayırlısıyla git gel.

Allah’a emanetsin.

Hayırlı teskereler.

Ayağına taş değmesin.

Allah kolaylık versin, hayırlı tezkereler.

Sağ salim gidip gelesin.

Kazasız belasız.

Tez zamanda gelmek nasip olsun.

Kalbimizle seninleyiz.

Allah yardımcın olsun.

Bir an önce dönmeni bekliyoruz.

Vatan Sana Emanet

En Büyük Asker Bizim Asker

WhatsApp Durum Sözleri

Askere Gidene Mesaj

Abiye, oğluna, sevgiliye veya arkadaşa askere giderken moral ve motivasyon verecek mesajlar gönderebilirsiniz.

Askere gidene mesajlar;

Hemen bitir gel,

Yapacak çok şeyimiz var daha,

Askerden sonra tüm planlarımızı yapabileceğiz,

Vatan sana emanet,

Hep aklımdasın,

Aklın hiç arkada kalmasın,

Seninle birlikte şafak sayacağım,

Gittiğin gibi gelmeni bekliyorum,