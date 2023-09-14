Kredi kartı veya nakit para ile alışveriş yapmak istemeyenler için yeni olarak üretilen tek kullanımlık kart tipleri arasında Astropay kart bulunuyor. İnternet üzerinden online işlemlerle birlikte alışveriş gerçekleştirmek isteyen kişiler bu tip kartları güven çerçevesi içerisinde kullanarak rahat bir ödeme işlemi gerçekleştirebiliyor.

Astropay kartın oldukça kolay ve hızlı bir şekilde kullanılabilmesi, kişiler için daha fazla cazip olarak her geçen gün büyüme görüyor. İnternet ortamında binlerce online mağaza ile gerçekleştirilebilen alışverişler sayesinde, hiçbir problem ve sıkıntı yaşamadan ürünler satın alınabiliyor. Alışveriş devrinin yavaş yavaş değişmesiyle birlikte bu kartlar ortama en iyi ayak uyduran ürünler olarak hayatımıza girmeyi başarmış durumda.

Astropay Kart Özellikleri Hakkında Bilgi

Astropay kart özellikleri arasında ilk dikkat çeken kolay ve hızlı alışveriş sağlamasıdır. Diğer en önemli özelliği ise hiçbir şekilde kişisel bilgi kullanmadan alışverişlerin yapılmasına olanak tanımasıdır. Güvenilirlik konusunda kendisini ön plana alan Astropay kart kullanıcılarını her zaman memnun bırakmayı başarmış bir marka olduğu kabul ediliyor.

Özel üretilen bu kartın kullanılması için destekleyen sitelerden alışverişin yapılması şart koşuluyor. Sizler için özel olarak üretim gören Astropay kartın tek kullanımlık özelliğinde ise 16 adet hane bulunuyor. Bu haneler kullanılarak internet üzerinden online alışverişler oldukça rahat bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kartın kullanım süresi ise tam 1 yıl olarak sınırlandırılmıştır.

Verildiği andan itibaren başlayan kullanım süresi 1 yıl sonra aynı gün ve saat içerisinde otomatik şekilde dolacaktır. Bu sayede kullanılmayan kartlar bloke olacak. Aynı şekilde kartın içerisindeki miktarın kullanılması halinde tekrar kart kendisini bloke eder ve aynı karttan alma şansınız bir daha bulunmaz. İptal işlemi gören Astropay kart yeniden basılmaz ve talep hiçbir zaman edilemez.

Astropay Kart Nasıl Kullanılır?

Kişiye özel olarak üretilen tüm Astropay kartların içerisinde gizli pin kodları yer alıyor. Gizlenen bu pin kodları kredi kartında olduğu gibi kart numaraları, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu barındırır. Alışveriş işlemi gerçekleştirilmek istediğiniz andan itibaren kartı destekleyen siteler üzerinden herhangi bir ürünü satın alma hakkına sahipsiniz.

Satın alma işlemlerini gerçekleştirirken Astropay kart içerisinde bulunan miktarı ister parça parça kullanabilir, ister hepsini aynı anda kullanarak alışveriş gerçekleştirilebilirsiniz. Astropay kartın içerisinde 30$ bakiye bulunuyor ise bu bakiyeyi pin kodu yardımı ile birlikte 5$, 10$, 15$ ya da 10$, 20$ olarak harcayabilmeniz mümkün kılınıyor. Tüm bakiyenin kullanılması esnasında Astropay kart otomatik olarak kapanarak bir daha kullanıma sunulmayacaktır.

Astropay Kart Avantajları Nelerdir?

Kişiye özel olarak üretilen tüm Astropay kartların en büyük avantajı fazladan faiz ve kart ücretinin alınmaması yönündedir. Ayrıca elektronik para düşüncesi üzerinden tasarlanan bu kartlar herkese kolay alışveriş sunması ve online ticaret yapabilmesi açısından üretilmiştir.

Tüm bunlara ek olarak Astropay kartın en önemli avantajları arasında yer alan kişisel bilgi paylaşımı olmadan alışveriş yapabilmektir. Bu sayede çalma, kopyalama ve daha farklı istenmeyen durumların meydana gelmesi mümkün olmaz bir hal alıyor.

Astropay Kart Nasıl Satın Alınır?

Alışverişler de oldukça kolaylık sağlayan Astropay kartın satın alınması için yapılması gereken ilk işlem, Astropay kart internet sayfasına gidilerek talep işlemlerinin yerine getirilmesidir. İnternet sayfasına gelindiğinde 10$, 15$, 20$, 25$, 50$, 100$ ve 250$ gibi bakiyelerin arasından seçmek istediğiniz bakiyeyi canlı destek operatörüne bağlanıp bildirmeniz halinde talep işlemlerinizin bir kısmı gerçekleştirilecektir.

Astropay kartı alabilmeniz adına sizlere oldukça yardımcı olacak canlı destek servisi birkaç yapılması gereken işlemleri sunacaktır. Servis, ödeme yapmanız için şirket hesabı numarasını sizlere verecek. Ardından banka hesabına ödeme yapmanız gerektiğinde açıklama bölümüne cep telefonu numarasını yazıp göndermeniz gerekecektir. Bu işlemden sonra hangi bankaya ödeme gerçekleştirdiğinizi, ne kadar miktar istediğinizi ve isminizi canlı destek operatörüne bildirmeniz gerekir. Daha sonra Astropay kart SMS şeklinde sizlere sunulacaktır.