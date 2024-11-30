Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Etimesgut ilçesinde yaşanan altyapı sorunlarını çözmek için bölgeye 210 milyon TL’lik yatırım yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın 21. yüzyıla yakışır bir başkent görünümüne kavuşması için içme suyu ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkent Ankara’nın kronik altyapı sorunlarını bir plan dâhilinde gündemine alarak tek tek çözen ASKİ, Etimesgut’un altyapısını yeniliyor.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, yatırım kapsamında ilçedeki ana arterlerden Bağlıca Bulvarı ile işlek caddelerden Zirve ve Kürşat Caddelerine toplam 3 kilometre atık su (kanalizasyon) ve 4 buçuk kilometre de yeni yağmur suyu hattı yapıldığını bildirdi. Altyapının yenilenmesi ile aşırı yağışlarda bölgede yaşanan sel manzaralarına ve afet riskine son verilmesi hedefleniyor.

Bağlıca Bulvarı, Zirve ve Kürşat Caddelerinde toplam 3 kilometre atık su, 4 buçuk kilometre de yeni yağmur suyu hattı imalatını tamamladık” dedi. Akçay, şöyle devam etti: “Bu altyapı çalışmalarımızın idaremize maliyeti Bağlıca Bulvarı’nda yaklaşık 164 buçuk milyon TL, Zirve ve Kürşat Caddesi’nde ise yaklaşık 45 buçuk milyon TL oldu. Yani toplam da 210 milyon TL’lik altyapı yatırımı söz konusu. Sadece Etimesgut değil; Ankara’mızın her köşesinde yatırım çalışmalarımız sürüyor."