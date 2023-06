Aslı Enver Kimdir?

Aslı Enver 10 Mayıs 1984, Londra doğumlu bir türk oyuncudur. Kıbrıslı bir ailenin kızı olarak 12 yaşına dek İngiltere’de büyüyen Aslı Enver, ailesinin kalıcı olarak Türkiye’ye yerleşmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Eğitim Hayatı:

Ortaöğretimini Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tamamlayan güzel oyuncu, eğitim hayatını Haliç Üniversitesi tiyatro bölümüyle taçlandırmış ve ilk oyunculuğu TRT’de yayınlanan bir sitcomda göstermiştir.

Oyunculuk Kariyeri

Profesyonel oyunculuk kariyerine ilk kez 2002 yapımı Uzay Sitcomu dizisinde “Duygu” rolu ile başlayan oyuncu, akabinde Ayna (2002-Aylin Bakırcı karakteri), Hayat Bilgisi (2003/2004 – Hazal Gürpınar karakteri) yapımlarında rol alarak ekranların yeni yüzü olmuştur.

Kısa bir yaz dizisi olarak planlanan ancak kırdığı reyting rekorları ile (2007-2011) dört sezon yayınlanmış Kavak Yelleri dizisinde Mine Ergunü canlandıran Aslı Enver, bu yapımla kariyerinin en uzun oyunculuğu sergilemiştir. Kavak Yelleri projesinin peşine ise Suskunlar(2012) ve Kayıp(2013) gibi dönemin eskimeyen popüler dizilerinde rol almıştır. Günümüze kadar bir çok yapımda emeği geçen usta oyuncu şimdilerde ise yakın bir zamanda vizyona giren Sen Yaşamaya Bak(2022) adlı Netflix filminde başrol oyunculuğu üstlenmektedir.

Özel Hayatı

2012 yılında oyuncu Birkan Sokullu ile nikahlanan Aslı Enver, üç yıl süren evliliğin ardından 2015 yılında boşanma kararı almışlardır. Aslı Enver, aynı sene Kardeşim Benim adlı yapımda yakınlaştıkları şarkıcı ve oyuncu Murat Boz ile 2016 yılında ilişkilerinin başladığını duyurmuş ve 2017 yılında ayrılmışlardır. Tekrar yakınlaştıkları gündeme gelse de ilişkilerini sürdüremeyip yeniden ayrılma kararı aldıkları bilinmektedir.

Bütün Oyunculuk Kariyeri

Uzay Sitcomu (2002-2003 Yerli dizi)

Ayna (2002 Sinema filmi)

Hayat Bilgisi (2003-2004 Yerli dizi)

Kavak Yelleri (2007-2011 Yerli dizi)

Suskunlar (2012 Yerli dizi)

Rakı Masası (2012 Sinema filmi)

Tamam Mıyız? (2013 Sinema filmi)

Kayıp (2013-2014 Yerli dizi)

Bana Artık Hicran De (2014 Yerli dizi)

Mutlu Ol Yeter (2015 Yerli dizi)

Kardeşim Benim (2016 Sinema filmi)

Kış Güneşi (2016 Yerli dizi)

Öteki Taraf (2017 Sinema Filmi)

İstanbul’lu Gelin (2017-2019 Yerli dizi)

Babil (2020 Yerli dizi)

Sen Yaşamaya Bak (2022 İnternet yapımı film)

Sahip Olduğu Ödüller

Başarılı usta kadın oyuncumuz Aslı Enver sahip olduğu ilk ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından “2015 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu” seçilerek takdim edilmiştir.

2017 senesinde de aynı kulup tarafından “2015 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu” seçilen Aslı Enver, aynı sene içerisinde 3.Elele Avon Kadın Ödülleri’nde yılın oyuncusu adayı, 44.Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu ve 6.Bilkent Tv Ödüllerinde En İyi Drama Kadın Oyuncusu seçilmiştir.

2018 Yılında ise Marketing Türkiye The One Ödüllerinde Kadın Marka Yüzü Ödülünü kazanmıştır. Yine aynı sene The One Awards’da da “Yılın En İyi Reklam Yüzü” seçilerek adından sıkça bahsettiren güzel oyuncu bir önceki yıl kazandığı 45.Pantene Altın Kelebek en iyi kadın oyuncu seçimine de adaylığını koymuştur.