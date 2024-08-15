Arda Turan'ın hayatını konu alan belgeselin lansmanına, eşi Aslıhan Doğan Turan da katıldı. Geceye siyah bir elbise ile katılan Aslıhan Doğan Turan, şıklığı ve gösterişli takılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Takılarının toplam değerinin 2 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Arda Turan, belgesel hakkında "Baştan sona gerçek bir hikaye" derken, Aslıhan Doğan Turan ise "Bu belgeselde herkes gerçek Arda'yı görecek" sözleriyle hikayenin samimiyetine vurgu yaptı.

ASLIHAN DOĞAN TURAN, TAKILARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Eşi Arda Turan'ın hayatını anlatan belgeselin tanıtım gecesinde boy gösteren Aslıhan Doğan Turan, siyah elbisesi ve zarif duruşuyla geceye damga vurdu. Özellikle kolyesi ve bilekliği ile ilgi odağı olan Aslıhan Doğan Turan'ın takılarının 2 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi.