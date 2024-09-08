Kahramanmaraş’taki asrın felaketinin ardından “Tüm Yönleriyle Afetler ve Afet Eğitimi” temalı "6. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (Ucek-6)" coğrafya eğitimcileri tarafından 19-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

6. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-6) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Eyüp Artvinli ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentürk’ün Kongre Başkanlığında gerçekleşecek. Kongrede, afetler ve afet eğitimi tüm yönleriyle tartışılacak.

Kongre Başkanı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Eyüp Artvinli kongre hakkında şunları söyledi:

“Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremleri 50 binden fazla insanımızın kaybına, milyarlarca TL maddi hasara yol açmıştır. Bu depremlerden sonra, akademisyenler olarak, topluma yol gösterici çalışmalar yapmak, yakın gelecekte beklenen büyük İstanbul depremi için önceden bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bunun yanında yapılması gerekenler konusunda süreci daha dinamik hale getirmek, diğer afetler ve afet türleri hakkında yapılan çalışmaların da 3 gün sürecek bu uluslararası kongrede sunulmasını sağlayarak, konunun paydaşları olan devlet kurumları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, okullar, öğretmenler, öğrenciler ve diğer paydaşlarla beraber amacımız bu konuya toplumun ilgisini çekerek bu ilgiyi diri tutmak ve bir farkındalık oluşturmaktır.”

Söz konusu kongrenin açılış paneli 19 Eylül 2024 günü 16.00’da Japonya ve İngiltere’de afetler ve afet eğitiminde uzman akademisyenler tarafından “Afet eğitiminin gelecekteki yönüne ilişkin küresel görüşler” ismiyle yapılacak. Kongreye Japonya ve İngiltere’nin yanı sıra, Norveç, Hindistan, Romanya gibi ülkelerden akademisyenler de iştirak edecek. Ayrıca afet ve afet eğitiminde ulusal düzeyde akademisyen ve uzmanların katılacağı 7 adet panel de düzenlenecek. Afet eğitiminin farklı boyutlarıyla okullarda nasıl daha nitelikli hale getirilebileceğini konu alan her kademeden öğretmenlere hitap edecek şekilde 14 adet Ders Tasarım Atölyesi de organize edilecek.

19-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve gelecek için önem taşıyan, ana teması afet ve afet eğitimi olan bu ilk bilimsel organizasyonda yer alacak olan nitelikli çalışmalara her branştan öğretmen ve akademisyenler, resmi ve özel kurumlar ile ilgili STK’ların davetli olduğu ve yoğun katılım beklendiği belirtildi.