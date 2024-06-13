Sandviç panel sektörünün önde gelenlerinden Assan Panel, uluslararası standartlara uyumlu ‘Taşyünü Solar Kepli Panel’ ürettiğini duyurdu.

Kibar Holding grup şirketlerinden sandviç panel sektörünün önde gelenlerinden Assan Panel, sektöre katma değer sağlama hedefiyle çalışmalarına son hızda devam ediyor. Yüksek performanslı yalıtım ve bina kabuğu çözümleriyle sürdürülebilir geleceğe katkı sunan şirket, dünyada ilklerden biri olma özelliği taşıyan BS5T Taşyünü Solar Kepli Panel ile iç ve dış pazara sunduğu yenilikçi ve alternatif çözümlerine bir yenisini eklediğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, ana çekirdek dolgu malzemesi taşyünü olan, solar uyumlu çatı panelin birleşim tipi yanal binili üzeri kepli sistem. Birleşim bölgesinde ve orta kısmında yer alan hadve üzerinde kep bulunan özgün bir forma sahip ürün, hadvelerinde yer alan PIR dolgu ile daha dayanıklı hale getirildi. BS5T Taşyünü Solar Kepli Panel, pazarda aynı alanda kullanılan diğer ürünlere göre yangın dayanım performansında da fark oluşturuyor. Sahip olduğu özel tasarıma uygun solar aparat setleriyle PV modüllerinin montajı, ek konstrüksiyon ihtiyacı olmadan, ürünün yüzeyi delinmeksizin gerçekleştirilebiliyor. BS5T Taşyünü Solar Kepli Panel, Assan Panel’in hali hazırda ürün gamında bulunan Solar Kepli Panel ve S5 Solar Panel ürünlerinde olduğu gibi yapılarda vida deliklerinden kaynaklı korozyon ve su yalıtımı riskleri ortadan kaldırılarak çatıların yapısal bütünlüğünü korurken yapı ömrünü de uzatıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyor

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaç edinen şirket, çevreci ürünleriyle düşük karbon ekonomisine de katkı sağlıyor. Şirket, doğal aydınlatma sağlayan polikarbonat ürünleri ve kendi enerjisini üreten binaların inşasına uygun pazardaki en geniş solar uyumlu sandviç panel ürün gamı ve Çatı Üzeri Güneş Enerji Sistemleri (GES) uygulama hizmetleri sayesinde sürdürülebilir ve alternatif modern enerji çözümleri sunuyor.

Bugün endüstriyel yapı pazarındaki paydaşların sürdürülebilir ve yenilikçi çözüm ortağı olmayı sürdüren şirket, ikisi yurtdışında olmak üzere toplam beş üretim tesisinde ürettiği ürünleri 85 ülkeye ihraç ediyor.