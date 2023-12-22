2019 yılında panel sektöründe Turquality Marka Destek Programı’na kabul edilen şirket olan, sandviç panel sektörünün önde gelen firmalarından Assan Panel, bir üst seviye olan ‘ana program’a geçti.

Sandviç panel sektörünün küresel ölçekte önemli üreticilerinden Assan Panel, ‘marka programı’na dahil olduğu Turquality’de, bir üst seviye olan ‘ana program’a geçti. Assan Panel, 2019’da panel sektöründe Turquality Marka Destek Programı’na kabul edilen şirket olmuştu.

Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, Ticaret Bakanlığı denetiminde yürütülen Turquality’nin Marka Destek Programı’na üç yıl önce kabul edildiklerini hatırlatırken, “Bugün belirli kriterleri geçen ve hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda yer edinen firmaların kabul edildiği Turquality gibi örnek bir programda bir üst seviyeye geçmenin mutluluğu içerisindeyiz. ‘Ana program’a geçişimizle birlikte dünya markası olma yolunda bundan böyle çok daha büyük adımları atma imkanına kavuştuk. Bu uzun soluklu ve zorlu bir yolculuktu. Başarıyla tamamlayabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Akar, marka bilinci oluşturmayı, şirketlerin marka gücünü ve kurumsal altyapısını güçlendirmeyi, kurumsal olarak belli olgunluğa ulaşmış firmaların global pazarlarda güçlenmesini ve dünya markası haline gelmesini sağlamayı amaçlayan Turquality programı kapsamında Assan Panel olarak farklı coğrafyalarda büyüme hedeflerine kararlı adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.

"Global marka gücümüzü pekiştireceğiz"

Akar, dünyada devlet destekli tek markalaşma programı olan Turquality’ye kabul edilmelerinde hızlı ve kaliteli hizmet anlayışlarının, üst seviyede tuttukları iş süreçlerinin, dijitalleşmeye yaptıkları yatırımların ve sektörlerindeki yeniliklere öncülük etmelerinin etkili olduğunu hatırlattı.

Akar, “2019’da kabul edildiğimiz Turquality programı sayesinde yurtdışı pazarlardaki gücümüzü daha da artırdık. Önümüzdeki dönemlerde de yurt dışında daha aktif rol oynayarak global marka gücümüzü pekiştireceğiz” diye konuştu.

Assan Panel’in çatısı altında bulunduğu Kibar Holding’in yarım asrı aşan geçmişinden aldığı güvenirliliğin piyasada tercih edilmelerinin başlıca sebepleri arasında olduğunu kaydeden Akar, “Assan Panel’in kalite konusundaki hassasiyeti, bugün dünyanın değişik köşelerindeki müşterileri tarafından biliniyor. Bugün sandviç panel sektörünün lider kuruluşlarından biri olarak, sektörün ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir ürün ve teknolojileri iç ve dış pazara sunuyoruz” dedi.

Tolga Akar, Tuzla, İskenderun ve Balıkesir’in yanı sıra Ürdün ve Azerbaycan’da bulunan toplam beş üretim tesisinde sürdürülebilir yöntemlerle geliştirdikleri teknolojiler sayesinde, sektörlerinin gelişimine önemli katkıda bulunduklarını belirtirken, “Bugün 85 ülkeye ihracat gerçekleştirirken Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada satış ve üretim ağımızı yaygınlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.