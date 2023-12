Yine de Assassin Creed’in gittikçe katı hale gelen “düşmanı gerçekten yavaş takip et” formülü, serinin tarihi oyun alanlarının tadını çıkarmaya başlayana kadar, ne olursa olsun aynı kaldı. 2018’deki Odyssey raflara düştüğünde, kendimi oynamaya götüremiyordum. Gizli Bıçaklarımı sonsuza dek asmanın zamanının geldiğini hissettim …

Şimdi Valhalla’ya saatler döktükten sonra, bu ne büyük bir hata olurdu. Şaşırtıcı bir şekilde, bu Viking macerası Ubisoft’un her zaman yapmakla tehdit ettiği oyun gibi geliyor. Assassin’s Creed’in 2020 taksiti nihayet kendi boyutuna uygun kişiliğe sahip bir oyun dünyası sunarak, keşfedilmeniz için yalvaran ilgi çekici bir ülkede serbest kalmanıza izin veriyor.

Britanya’nın Viking işgali sırasında korkunç Norseman Eivor’un yerine geçen Valhalla, güçlü bir kükreme ile serinin gizli prangalarından kurtulur ve oyuncuların kendi iç barbarlarını kucaklamasına izin verir. İç çekmeye neden olan zorunlu gizlice görevler geride kaldı. Bir hedefi takip etmeniz gereken o çileden çıkarıcı başarısız görevleri hatırlıyor musunuz? Yanan ateşe atıldı. Canlandırıcı bir şekilde, Valhalla önce bir Viking simülatörü ve ikinci olarak bir Assassin’s Creed oyunu gibi hissediyor – ve bunun için daha iyi.

Vikinglerden bahsetmişken, şaşırtıcı derecede sevimli kahramanımızı tanıtalım. Yeni zenginlikler arayışıyla Norveç’i geride bıraktıktan sonra, Eivor (geminizin ne kadar yüzdüğüne bağlı olarak bir erkek ya da bir kadın) 9. yüzyıl İngiltere’sini yağmalamak için yola çıkar. Savaşta sertleşmiş Kuzgun Klanınız İngiliz topraklarına ilk ayak bastığında, yıllarca bitmeyen Danimarka ve İskandinav istilalarından kaynaklanan savaşla parçalanmış bir karmaşa. Neyse ki siz ve arkadaşlarınız daha fazla sefalet yaymak için buradasınız. Yeni yerleşim yeriniz olarak terk edilmiş bir harabe kümesini çabucak iddia eden bu savaş ve egemenlik öyküsü, Eivor ve erkek kardeşleri Sigurd’un Anglo Sakson ve Danimarkalılarla ittifak kurmaya çalıştığını görüyor.

Assassin’s Creed: Valhalla’da pek çok çatışma var – ki bu bir Viking istilasıyla ilgili bir oyun için şaşırtıcı olmamalı. Beceri testi bire bir patron dövüşlerinden manastır yakan baskın savaşlarına kadar, tam da beklediğiniz miktarda sakallı vahşet var. Neyse ki o zaman savaş bok değil. 2019’daki Star Wars Jedi: Fallen Order’dan ipuçları alan Valhalla, dövüşü için Dark Souls-lite yaklaşımını tercih ediyor ve franchise’da bugüne kadarki en tatmin edici silah oyununu sunuyor.

Hem ağır hem de hafif bir saldırı, bir dayanıklılık ölçer ve o çok önemli kaçma düğmesi ile donanmış olan Valhalla, çok daha etli bir şey lehine eski silah hissini bırakıyor. Bir Assassin’in Creed oyununda ilk defa kendimi güçlü hissediyorum. Baltamı salladığım sırada, düşmanıma doğru ilerlerken tatmin edici derecede ağır bir gürültü duyuldu. Ayrıca küçük bir orduyu neredeyse tamamen tek başına katletmek için iyi hedeflenmiş oklar ve mükemmel savuşturma kombinasyonundan yararlanabiliyorum ve aynı zamanda ufalanan bir Anglo-Sakson kalesine hücum ediyorum.

Yine de, savaşacak bir sanat var – ve bir baltayı yüz saat boyunca taze hissederek sallamaya devam etmek için gerçekten olması gerekiyor. Emrinize amade çok çeşitli farklı silah türleri (klasik balta ve kalkan kombodan flaillere ve hatta gülünç boyutlu büyük kılıçlara kadar) burada, sürekli çelik çatışmasının sıkıcı hale gelmesini durdurmaya yetecek kadar derinlik ve düşman çeşitliliği var. Yine de daha gizli yaklaşımı tercih edenlere güzel bir selam olarak, alarmı yükseltmeden bir kaleye baskın yapmayı ya da sadece kornanızı çalmayı ve yolunuza çıkacak kadar aptal birinin kafasını uçurmayı seçmekte özgürsünüz.

Bu, Assassin Order’ın eski tarzının burada tamamen ihmal edildiği anlamına gelmez. Ana hikaye ilerledikçe, yol boyunca eski Assassin Order hakkında daha fazla şey öğreneceksiniz, ancak Animus meraklıları için, Antik Düzen’e özgü görevlerle bu karanlık dünyanın derinliklerine dalma seçeneği her zaman vardır. Bu daha geleneksel hislere sahip Assassin’s Creed görevlerinin çoğu tamamen isteğe bağlıdır, ancak daha az önemli değildir ve Viking kargaşası ve Creed of Old arasında geçiş yapmanıza izin verir.

Aslında, burada neredeyse göz korkutucu miktarda içerik sunuluyor. Ubisoft’un önceki açık dünyalarının çoğunun geniş olduğu ancak hayal kırıklığına uğratacak şekilde anlamlı şeylerden yoksun olduğu yerlerde, Valhalla’da kendimi sürekli keşfetmeye mecbur buldum. Sakallı haydutlardan oluşan grubum, titizlikle özelleştirilmiş uzun gemime tıkılıp kalırken İskandinav şarkıları söylerken, sık sık asıl hedefimden baskın yapılacak çekici görünümlü yeni bir köye doğru yön değiştiriyordum. Bu devasa oyunu gözden geçirirken zamana karşı olmama rağmen (Valhalla’nın sunduğu her şeyi görmek yaklaşık 100 saat sürer), yardım edemediğim sayısız zamanlar oldu, ancak görevimi bırakıp İngiltere’nin yeşil alanlarında dörtnala bir ilginç görünümlü harabe.

The Witcher’ın kitabından bir sayfa alan Valhalla’nın şaşırtıcı derecede farklı görünen İngiltere’si, bir tilkiyi yanan bir binadan kurtarmaktan tökezleyen bir sarhoşa meydan okumaya ve içki yarışmasına kadar her şeyi içerebilecek bir dizi “dünya olayıyla” da doludur. Ve bu, perili bölgelere, mantar turu efsanevi görevlerine ve oyunun harika garip yönlerinin birçoğuna başlamadan önce.

İşleri ilginç kılan bir başka özellik de Valhalla’nın yükseltme sistemidir. Çeşitli görev türlerinde olduğu gibi, savaşçınızın sahip olduğu becerileri seçmek oyuncuya kalmıştır. Final Fantasy X’in zamansız küre ızgara yükseltme sistemini ödünç alarak, Eivor’un seviyesini her yükselttiğinizde, istediğiniz çılgınca dallara ayrılan yükseltmelerden herhangi birine iki beceri puanı atarsınız. God Of War-esque “Adrenaline” savaş yeteneklerinin kilidini açmaktan okçuluk, yakın dövüş veya gizliliği yükseltmeyi seçmeye kadar, Eivor’u kendi programlanabilir ölüm makinenize dönüştürebilirsiniz.

Bu yolculukta sizi nelerin beklediğini bozmadan, Valhalla’nın hikayesinde de beklediğinizden çok daha fazlası var. Yüzeyde oyun, yabancı topraklarda savaşan kralların kavgası gibi bir destan olsa da, bu gerçekten kaderle ilgili bir hikaye. Kaderin ipleri kahramanımız Eivor’u bir yöne çekerken ve onları başka bir yöne çeken üzücü vizyonlarla Ubisoft’un sonuncusu, zaman kadar eski bir soru soruyor: İnsan kaderinden kaçabilir mi?

Yazı, yatırımınızı sürdürme konusunda iyi bir iş çıkarıyor, ancak Valhalla’nın hikaye anlatımı, God Of War veya The Witcher 3 ile karşılaştırıldığında hala soluk kalıyor. Uygun bir şekilde, kaderle ilgili bu hikayede, oyunun diyalog seçimleri genel olarak oldukça önemsiz görünüyor. Yine de, oyunun birçok, çok sayıda ara sahnesinde Eivor’un seçimlerinde söz sahibi olmak güzel.

Nihayetinde, bu kılıçlar ve Saksonlar destanı sırasında en çok etkilenen keşif oldu. Origins’in kirli kollarında karışık bir etki yarattığı yerde, Valhalla diğer açık dünya oyunlarının ipliklerinden dokunmuş, incelikle işlenmiş bir duvar halısı gibi hissediyor. Baştan çıkarıcı kayalıklara tırmanırken ve İngiltere’nin şaşırtıcı bir şekilde işlenmiş manzaralarında dörtnala giderken, The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild’ın bir ipini bulacaksınız. Yeni kurulan İngilizce yerleşiminizi yavaşça yükselttikçe, Rockstar’ın Red Dead Redemption 2 dizisinden daha fazlasını göreceksiniz. Yıllar sonra ilk kez, Ubisoft ilham almak için dışarıya bakmaya cesaret etmiş gibi – ve bu ödenen bir risk cömertçe kapalı.