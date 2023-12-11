Sakarya Süper Amatör Lig’in 11. haftasında oynanan Kazımpaşa Birlikspor-Karasu Aziziyespor maçının uzatma dakikalarında gelen beraberlik golü ile birlikte yeşil saha karıştı. Futbolcular arasında başlayan ve tribünlere de taşan gerginliği polis ekipleri güçlükle yatıştırdı.

Sakarya Süper Amatör Lig A Grubu 11. haftasında dün Ekrem Karaberberoğlu Spor Kompleksi’nde Kazımpaşa Birlikspor ile Karasu Aziziyespor karşı karşıya geldi. Maçın uzatma dakikalarına 1-0 geride giren Kazımpaşa Birlikspor, beraberlik golünü kaydetti. Kazımpaşa Birlikspor’un golünün ardından yeşil sahada tansiyon bir anda yükseldi. Futbolcular ve iki takımın yedek kulübesi arasında başlayan gerginlik, tribünlere de taştı.

O anlar saniye saniye görüntülenirken, polis ekipleri çıkan gerginliği güçlükle yatıştırdı. İki takımın yöneticilerinin kırmızı kart gördüğü mücadele, olaylar yatıştırıldıktan sonra devam etti. Maç 1-1 berabere tamamlandı.