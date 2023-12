Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids’deki tüm yeni silahlar neler? Oyunun ilk genişletmesi birçok yeni silahla birlikte geliyor ve hepsini bu kılavuzda ayrıntılı olarak açıkladık. Ayrıca, her bir silahı nerede bulabileceğinizi, kullanışlı ekran görüntüleriyle birlikte not ettik.

Lütfen bu silahların başlangıç ​​gücünün, İrlanda’ya seyahat ettiğinizde Eivor’unuzun ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Daha düşük bir seviyedeyseniz, istatistikler ekran görüntülerimizde gördüğünüze ulaşmadan önce biraz yükseltme yapmanız gerekebilir.

Assassin’s Creed Valhalla Wrath of the Druids’deki Tüm Silahlar

Wrath of the Druids’de bulabileceğiniz tüm silahların listesi aşağıdadır. Bazıları size hikaye aracılığıyla verilirken, diğerleri bulmak için epeyce çaba harcar.

Norse Gael Bow

Silah Türü: Hafif Yay (Kuzgun)

Ayrıcalık: Zayıf noktalara vururken oklarınızı zehirleyin

Konum: Bu yayı, Dublin’e ilk indiğinizde bir ara sahnede otomatik olarak alacaksınız.

Iberian Seax

Silah Türü: Dagger (Raven)

Ayrıcalık: Bir atlatmadan sonra kritik şansı geçici olarak artırın

Yer: Azar’ın ticaret mağazasında bir ticaret ödülü. 20 Kıyafet, 20 Metin ve 30 Lükse ihtiyacınız var.

Ceremonial Sickle

Silah Türü: Orak (Ayı)

Ayrıcalık: Her vuruştan sonra hızı artırın (10 kereye kadar)

Yer: Connacht’ta Lackanscaul. Ana hikaye sırasında buraya geldiğinizde sandığı kaçırmak zor.

Egyptian Khopesh

Silah Türü: Büyük Kılıç (Ayı)

Ayrıcalık: Kritik vuruşlardan sonra silahınızı ateşleyin

Konum: Dublin İtibar Sıralaması 2’ye ulaştığınızda Azar’ın ticaret mağazasında bir ticaret ödülü. 40 Metin, 30 Lezzet ve 20 Lüks’e ihtiyacınız var.

Bone Sickle

Silah Türü: Orak (Kuzgun)

Ayrıcalık: Silah zehirlendiğinde saldırıyı artırır.

Konum: Connacht’ta Efsanevi Kara Domuzu yenin.

Rus’ Shield

Silah Türü: Işık Kalkanı (Ayı)

Ayrıcalık: 3’ten fazla düşmanla çevriliyken saldırıyı artırın

Konum: Dublin İtibar Sıralaması 3’e ulaştığınızda, Azar’ın ticaret mağazasında bir ticaret ödülü. 80 Kıyafet, 45 Lezzet ve 30 Lüks ürüne ihtiyacınız var.

Byzantine Spear

Silah Türü: Mızrak (Kurt)

Ayrıcalık: Ne kadar hafif olursanız, kritik değişikliği artırın

Konum: Dublin İtibar Rütbesi 4’e ulaştığınızda, Azar’ın ticaret mağazasında bir ticaret ödülü. 200 Kıyafet, 150 Metin ve 35 Lüks’e ihtiyacınız var.

Thorgest’s Shield

Silah Türü: Işık Kalkanı (Kurt)

Ayrıcalık: Tam sağlığa yakınken hızı artırın

Konum: Ulster’de Inch Lough Neagh. Thorgest’in iki Viking savaşçısını yendikten sonra, sizi gölün ortasına gönderecek bir görevin kilidini açacaksınız. Merkezde çok küçük bir ada var ve Thorgest’in iskeletini hemen yanında suda bulacaksınız. Kalıntıları yağmalayın ve kalkan sizindir.

İşte iki Viking savaşçısı konumu:

Cu Chulainn Shield

Silah Türü: Ağır Kalkan (Ayı)

Ayrıcalık: Blok duruşunu ne kadar süreyle sürdürdüğüne bağlı olarak yetenek hasarını arttır

Konum: Ui Neill’in Meath’teki Resti. Sandık bu küçük mağaranın arkasındadır, ancak kilidini açmak için beş Ui Neill heykelinin tümünü bulmanız gerekir (hepsi haritada beyaz simgeler olarak görünür).

Gae Bolg

Silah Türü: Mızrak (Kurt)

Ayrıcalık: Yıldırım, arka arkaya 3 vuruştan sonra düşmanı şok eder.

Konum: Connacht’taki Deidre Kulübesi. Ana hikaye sırasında önce Deidre’nin evine varırsınız. Eivor’dan Danu Druidlerin Çocukları tarafından tutulan Amber Parçalarını getirmesini isteyecek. Bu, her bir parçayı toplamak için on druid liderinin hepsini öldürmeniz gerektiği anlamına gelir. Ancak, DLC’nin ana hikayesinin sonuna kadar on tanesini bulamayacaksınız.

On parçanın hepsini almayı başardıktan sonra, onları Deidre’ye geri getirin. Patronu yenin ve Gae Bolg sizindir.