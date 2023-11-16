Aşk acısı çekiyorum nasıl unutabilirim?

Aşk Acısı Tedavisi nedir?

Başlangıçta bu çektiğiniz acı hiç bitmeyecek gibi gelir. Aşk acısını unutmanın en önemli birinci yolu bu acıyı ısrarla unutmaya çalışmamaktır. Çünkü zihin yaşanan olayı unutmaz, ancak bu duygu zamanla yatışır. Aşk acısı unutmaya çalıştıkça bu duygu unutulmak yerine zihnin daha derin kısımlarına iyice bastırılır. Onu artık unutmak zorundayım ve artık ne olursa olsun onu kalbimden söküp atmalıyım, gibi onu aklımdan çıkarmak istiyorum gibi cümlelerle beyni zorlamak kesinlikle işe yaramaz. Aslında unutmak için harcanan enerji her zaman unutmaya değil tersine onu daha fazla bir şekilde hatırlamaya sebep olmktadır. Yaşadığnız bu durum da aşk acısının büyümesine ve dayanılmaz bir acı veren hale gelmesini sağlamaktadır.

Bu durumda yapılacak en önemli ve doğru davranışlardan birisi zamana bırakmak ve aklına geldikçe bir dostla paylaşmaktır ya da bu duyguları kendi kendine itiraf etmektir. Kendinize farklı meşguliyetler, uğraşlar bulmak, zihni sürekli aynı acıyı yaşamaktan hemen uzaklaştırır.

Eski sevgiliyi özlemek, ondan uzak kalmak ve ona aşırı derecede değer vermek sonucunda onunla ilgili bir çok güzel anılar daha çok zihne gelmeye başlar. Aslında onunla yaşanmış birçok olumsuz anı da bulunmaktadır.Gerçek olan şey onun hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin olduğudur. ve Onun hem iyi yönlerini hem de olumsuz yönlerini şefaf bir şekilde beraberce görebilmek de tedavide etkilidir.

Onu zihinden ve hayatından çıkarmanın bir başka doğru yolu onu hatırlatan obje ve sembolleri de kesinlikle hayatından yavaş yavaş çıkarmaktır. Çağrışım yapan hediyeler, E-mailler ve mesajlar acıyı tekrarlamaktan başka bir işe yaramaz. Eski sevgilinin verdiği bir kolye ve mektup, çiçek, saat, giysi ve onu herhangi bir şekilde hatırlatan hediyeler her türlü nesne kişiye aşk acısını tekrar tekrar yaşatmaktadır.

Bu yüzden eski sevgiliyi özlemek hatırlatmak fonksiyonu olan bu nesnelerin yavaş yavaş çöpe atılması bizde yas sürecinin tamamlanmasında çok işe yarayacaktır. Onu hatırlatan objenin nesnenin maddi veya manevi değeri ne olursa olsun eninde sonunda objeden kurtulmak hedefler arasında olmalıdır.Facebook twitter gibi sosyal medya ağlarından ona bakmak takip etmek kesinlikle önerilmez.

Tüm bu farkındalıklara rağmen gine acı aynı şekilde devam ediyor olabilir. Bu durumda çocukluktaki anne baba çocukla olan ilişkisinin daha ayrıntılı değerlendirilmesi önemlidir.

Çocuğun anne babadan alamadığı başlıca en önemli temel duyguların neler olduğuna bakılır. Aidiyet duygusu, terk edilme ve yalnızlık, sevgisizlik, değersizlik, korku, rekabet gibi duygulara kişinin ne kadar maruz kaldığına bakılır. Bununla ilgili olumsuz anılar duygular çocukluk çağı anılarının hatırlanıp bugünkü gözle tekrar bakılması hem acı verici hemde bir yandan da acıyı giderek yatıştırıcı bir deneyim olur.