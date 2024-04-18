UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanşında Aston Villa, penaltı atışları sonucunda Lille’i 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Aston Villa’ya 2-1 mağlup olan Lille, rövanş mücadelesinde Pierre Mauroy Stadyumu’nda İngiliz ekibini konuk etti. 15. dakikada sol kanattan Gabriel Gudmundsson yerden pasında Yusuf Yazıcı’nın penaltı noktasına yakın bir yerden şutunda ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan Lille, 68. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Benjamin Andre’nin kafayla attığı golle skoru 2-0’a getirdi. 87. dakikada Aston Villa Matty Cash’ın golüyle umutlarını sürdürdü. 90 dakika Lille’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Aston Villa, Lille karşısında 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

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