İnegöl Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle Cuma namazı sonrası Belediye binası önündeki alanda vatandaşlara 2.000 kişilik aşure ikramı gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi her yıl Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirdiği aşure ikramını bu yıl da devam ettirdi. Belediye binası önünde kurulan stantlarda aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı. Aşure dağıtım programına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, protokol ve meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile binlerce vatandaş katıldı.

‘’AŞURE BİRLİK VE BERABERLİĞİN TEMSİLİDİR’’

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure dağıtımında Başkan Alper Taban ve protokol üyeleri kazan başına geçerek aşure ikramında bulundular. İkramların ardından açıklamada bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’Hicri yılbaşımızı tebrik ediyorum. Muharrem ayı içerisinde aşure kazanlarımız kaynamaya başlıyor. Aşure birlik ve beraberliğimizin temsilidir. Bir ve beraber olduğumuz, bu ikramlarda bulunduğumuz güzel günlerdir. İkram edilen bu aşurelerin bereketli olmasını diliyorum. Muharrem ayı içerisinde de hepimizin yüreğini burkan Kerbela hadisesi yaşanmıştı. Bu vesileyle Hz. Hüseyin efendimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2.000 kişilik aşure ikramı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şifa olmasını diliyorum.’’ dedi.

Konuşma sonrası İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’ta aşure gününü tebrik ederek ikramları için İnegöl Belediyesi’ne teşekkür etti. Başkan Alper Taban ve protokol üyeleri alanda vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Haber merkezi