Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen açıklama geldi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen açıklama geldi. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adaylar için, sözlü sınavlara katılma hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenme zamanı geldi. Bakanlık, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezlerini belirledi ve duyurdu.

Sözleşmeli öğretmenlik için belirlenen kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylar arasında, KPSS'deki puan sıralamasına göre, kontenjanın 3 katı kadar aday sınava çağrıldı. Bu adayların sınav yerleri ve sözlü sınav giriş belgeleri açıklanmış durumda. Adaylar, giriş belgelerine erişerek sınav merkezlerinde yapacakları mülakat için hazırlıklarına başlayabilirler.

Sözlü Sınav Sonuçları E-Devlet Üzerinden Öğrenilecek

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları kapsamında yapılacak olan sözlü sınavların sonuçları, tüm adayların sınav süreçleri tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Millî Eğitim Bakanlığı'nın duyurusunu takiben, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile öğrenebilecekler.