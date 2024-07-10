Yaz tatilindeki çocukların zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi çocukların spor ve yaşam becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak yeni bir program daha hazırladı.

Ataşehir’de çocukların yazı daha verimli ve daha eğlenceli geçirmesi için Ataşehir Belediyesi yaz yüzme kursu programını başlatıyor. 16 Temmuz Salı günü başlayacak olan yaz yüzme kursları, Cumartesi ve Pazartesi günleri gerçekleşecek. Yaz tatiline giren öğrenciler için hazırlanan ücretsiz yüzme kursu programı Barbaros Mahallesi’nde bulunan Marev havuzunda gerçekleşecek. 11 Temmuz Perşembe günü kayıtları başlayacak olan yaz yüzme kursları, çocuklar için harika bir fırsat sunacak. Yüzme kursu programı 2 dönem şeklinde uygulanacak ve 4’er haftalık periyotlarla yapılacak. Program, 7 Eylül Cumartesi günü son bulacak.

Uzman eğitmenlerle çocuklar yüzmeyi öğrenecek

Yaz yüzme kursları, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek ve çocuklara yüzme öğretmenin yanı sıra keyifli bir yaz tatili geçirme imkânı da sağlayacak. Kurslar Pazartesi ve Cumartesi günleri arasında saat 10.00 ile 17.00 arasında yapılacak. Yaz tatilini fırsata çevirecek bu eğlenceli etkinliğe 5-17 yaş arası çocuklar katılım sağlayabilecek. Kayıtlar internet üzerinden online olarak veya Ataşehir Sivil Toplum Merkezi, Zübeyde Hanım Kültür Evi, Ferhatpaşa Bilim Sanat Merkezi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi’ndeki öğrenci işleri bölümünden yapılabilecek.