17 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi A.E.S., 20 Eylül'de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapması nedeniyle tutuklandı. "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Ancak A.E.S. ilk kez hakim karşısına çıktı ve Anadolu 3. Çocuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmada mahkeme, A.E.S.'yi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. A.E.S. tahliye edildi.

A.E.S., ifadesinde 11. sınıf öğrencisi olduğunu, Atatürk fotoğrafına cinsel organını sürten kişinin kendisi olduğunu ancak bu videonun yaklaşık 2 yıl önce, 9. sınıftayken çekildiğini, o tarihte sınıfta fotoğraflarla oyun oynadıklarını ve eylemi gerçekleştirdiğinde fotoğrafın Atatürk'ün fotoğrafı olduğunu bilmediğini belirtti.

A.E.S. ayrıca ifadesinde, farklı fotoğrafları rastgele ellerine aldıklarını ve bu hareketleri sınıfta arkadaşlarıyla eğlenmek amacıyla yaptıklarını, Atatürk'ün hatırasına hakaret gibi bir amacının olmadığını ve görüntülerin arkadaşları tarafından videoya çekilip paylaşıldığını savundu.

Olayın geçmişi, 8 Temmuz 2023'te sosyal medya üzerinde paylaşılan bir görüntü ile başlamıştı. İstanbul Valiliği il Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü raporuna göre, A.E.S.'nin Atatürk'ün fotoğrafını kullanarak gerçekleştirdiği eylem sosyal medyada görülmüş, bu nedenle soruşturma başlatılmıştı. İddianamede A.E.S.'nin "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.