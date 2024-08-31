Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Bursa'ya gelişinin 100. yılını anlamlı bir törenle kutladı. Heykel'deki Atatürk Anıtı'na düzenlenen çelenk sunma töreni, bu tarihi anı yaşatmak ve Atatürk'ün Bursa'ya olan katkılarını anmak amacıyla gerçekleştirildi.

Tören, Atatürk'ün Bursa'ya gelişinin 100. yılı anısına Heykel'deki Atatürk Anıtı'nda düzenlendi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar törene katıldılar.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, tören sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı sıfatıyla Bursa'ya gelişinin 100. yıl dönümünü anmak ve kutlamak için bir araya geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı olarak 31 Ağustos'ta Bursa'ya geldiğinde 11 gün burada kaldı ve Bursa'nın kurtuluşunun ikinci yıl dönümü etkinliklerini bekledi. Bu etkinlikler coşkuyla gerçekleştirildi. Bizler de Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi olarak, Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı olarak Bursa'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla bu töreni gerçekleştirdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, sevgi ve minnetle anıyoruz” dedi.

Tören, Atatürk’ün Bursa’ya olan katkılarını anmak ve bu tarihi olayın 100. yılını kutlamak amacıyla düzenlendi.

Atatürk, Cumhurbaşkanı olarak Bursa'ya geldiğinde 11 gün burada kalarak, şehrin kurtuluş yıl dönümü etkinliklerini beklemişti. Bu tarihler, Bursa için önemli bir anı oluşturuyor.

Bu anlamlı tören, Atatürk'ün Bursa'daki etkisini ve önemini vurgulamak, aynı zamanda şehitleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenlendi.