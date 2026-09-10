Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan ve esnaflık yapan 37 yaşındaki E.S., eşi Esma Sezen'in hazırladığı sürprizden gecenin sonuna kadar habersiz kaldı. Hem 35'inci yaş gününü hem de evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü unutulmaz hale getirmek isteyen Sezen, organizasyonun tüm detaylarını eşinden gizli şekilde hazırladı. Salon düğün konseptinde süslenirken davetliler de sürprizin bir parçası oldu. Organizasyondan habersiz şekilde salona gelen E.S., karşısında yeniden gelinlik giymiş eşini görünce çok şaşırdı. Sezen'in sürprizi karşısında neye uğradığını anlamayan E.S., ardından eşine sarılarak mutluluğunu paylaştı. Gecenin en dikkat çeken anı ise nikah memurunun salona gelmesiyle yaşandı. Nikah memuru ve iki nikah şahidinin huzurunda çift, 10 yıl önce olduğu gibi yeniden birbirlerine "evet" dedi. Böylece Sezen çifti, evliliklerinin 10'uncu yılında nikahlarını tazeleyerek düğün günlerini yeniden yaşadı.



İkinci çocuk esprisi kahkahaya boğdu

Yenilenen nikah sırasında nikah şahitlerinin yaptığı "İkinci çocuk olmadan evet demeyecekler" şeklindeki espriler ise salonda gülüşmelere neden oldu. Çiftin neşeli anları davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Nikahın ardından Esma Sezen ve eşi E.S., birlikte dans ederek 10 yıl önceki düğün günlerini yeniden yaşadı. Duygu dolu anların da yaşandığı gecede çiftin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Gecenin sonunda doğum günü pastası kesildi. Esma Sezen, hem doğum gününü hem de eşiyle 10'uncu evlilik yıl dönümünü aynı gecede kutlarken, hazırladığı sürprizle ailesi ve davetliler için unutulmaz bir geceye imza attı.

Çiftin 10 yıl aradan sonra yeniden nikah masasına oturduğu o anlar ise davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.