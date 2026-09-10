Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerden 24’ünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre olay, Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde yaşandı. Bölgede üretilen bitkisel içeceği tüketen vatandaşlarda kısa süre içerisinde çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıktığı belirtildi.

Rahatsızlanan kişiler çevredeki sağlık merkezlerine sevk edilirken, yapılan müdahalelere rağmen 24 kişinin kurtarılamadığı aktarıldı. Yaşanan ölümlerin ardından bölgedeki sağlık kuruluşlarında yoğunluk oluştu.

Yetkililer, ölümlerin kesin nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla inceleme ve soruşturma başlattı. İçeceğin içeriği ile ölümler arasında doğrudan bir bağlantı bulunup bulunmadığının yapılacak çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor.

Benzer içeceklerin satışı geçici olarak durduruldu

Soruşturma sürerken bölgede tedbir amacıyla yeni bir karar alındı. Yetkililer, yerel olarak üretilen benzer bitkisel içeceklerin satışının ve tüketiminin, incelemeler sonuçlanana kadar geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.