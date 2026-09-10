UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Sporting deplasmanına konuk olan Galatasaray, karşılaşmanın başında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Nihat Kahveci, teknik direktör Okan Buruk’un yaptığı oyuncu değişikliklerini eleştirdi.

"İLKAY İÇİN 'HIZLI YÜRÜYEMİYOR' DENİYOR"

KontraSpor’un YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan 46 yaşındaki eski futbolcu, "2,5 ay eksikleri bilip, para varken, -onların anlattığı- yatırım var, sponsor var... Bana bugün ortalıkta olmayan İlkay (Gündoğan) oyuna giriyor ya! "Tesiste hızlı yürümüyor" diyor kimileri" dedi.

"OKAN BURUK'UN KATKISI VAR"

Nihat Kahveci, "Nhaga (Renato) oyuna giriyor, Lesley (Ugochukwu) oyuna giriyor bugün! Ligde bunları görmedik. Olmaz ya! İkinci yarı hakem hatası var, penaltı pozisyonu... Ama ne oynadı Galatasaray! Gerçekten yazık! Burada da Okan Buruk'un katkısı var" dedi.