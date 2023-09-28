FIFA hakemleri Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar, UEFA tarafından İsviçre’nin Cenevre kentinde 25-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen UEFA CORE Consolidation kampına katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA’nın bu sene ilk kez uyguladığı Yeni Uluslararası Hakemler için oluşturulan gelişim programına dahil edilen, bu yılın ocak ayında UEFA tarafından mentörler atanmıştır (Atilla Karaoğlan’ın mentörü Alan Snoody/ Kuzey İrlanda, Erkan Özdamar’ın mentörü Nuno Castro/ Portekiz). Mentörler tarafından 10 ay boyunca; hakemlerimizin yerel ve uluslararası müsabakaları izlenip kişisel değerlendirmeleri ve gelişimleri aylık periyotlarda takip edilmiştir, sonucunda da kursun ikinci bölümüne hakemlerimiz davet edilmiştir. Bu seminerde farklı konu başlıklarıyla ilgili teorik çalışmalar, fiziksel atletik (görsel ve performans) testlerin uygulamaları ve geri bildirimleri hakemlerimizin mentörleri ile birlikte gerçekleştirilmiştir" denildi.